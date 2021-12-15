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順豐同城每手蝕304元

2021-12-15 列印
　　新股市場低迷，一手中籤率50%的順豐同城（9699）首掛「潛水」，收報14.9元，較上市價16.42元低9.26%，一手帳面蝕304元。另外，越秀交通基建（1052）公佈，其公募REIT項目「華夏越秀高速公路封閉式基礎設施證券投資基金」昨日於深交所掛牌。另內地電動工具及戶外動力設備製造商泉峰控股通過聯交所上市聆訊。
　　順豐控股旗下順豐同城昨日延續暗盤跌勢，低開15.2元，較上市價16.42元7.4%，其後愈跌愈有，低見13.76元，惟在尾盤急升，終收報14.9元，潛水近1成，不計手續費，一手200股帳面蝕304元，較暗盤跌1%至4%遜色。


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