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國泰上月客運量大增85%

2021-12-15 列印
　　國泰（293）昨公佈，11月客運量按年增長85.2%，但仍較疫前同期減少97.3%。國泰顧客及商務總裁林紹波預計，12月客運運力將不多於疫前的12%水平，而貨運高峰期將持續至今個月，月內會全面運作所有貨機航班。
　　國泰營運數據顯示，11月客運量錄7萬人次，按年多85.2%，較疫情則跌97.3%；以可用座位千米數計算的運力雖增加29.5%，惟仍較2019年同期大減88.2%。至於貨運量為13.5萬公噸，按年增15.8%，較2019年則少23.9%。林紹波指出，客運業務依然面對重重挑戰，Omicron變種病毒進一步影響顧客於節慶假期外遊的意欲，而國泰按照原訂計劃營運航班的能力，繼續受制於旅遊限制。

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