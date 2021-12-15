中環IFC外望——調查：中產風險承受能力轉進取

調查結果顯示，香港新晉富裕階層與去年相比，他們對個人財務狀況更加滿意，滿意度由去年的10%，升至今年的15%，且相信個人財務將有更好前景，結果較去年上升2.5%至7%。風險偏好方面，結果顯示，與2020年相比，受訪者「穩健」減少7.1%，「漸進」及「進取」分別升2.7%和4.1%，反映香港新晉富裕階層的風險承受能力上升，投資活動愈趨活躍。
嘉信理財香港董事總經理方碩穩（見圖）表示，隨著疫情緩和，疫情對個人財務信心的影響減少，投資者的投資行為變得更進取，將投資由股票及銀行理財產品，轉向基金及房地產等領域，認為面對股市波動，有需要分散投資、分散風險。
瑞銀：亞太區投行業務升15%
瑞銀發表報告指，2021年亞太區投行整體表現較好，上升15%，唯有香港業務在2021年下降11%，尤其在今年下半年，香港新股（IPO）受到違約風險等的負面影響，全年IPO交易額下降18%。但該行預期明年料有更多中資企業及SPAC企業來港上市，香港新股市場或出現新變化。
中國經濟近期增長的壓力有所增加，瑞銀投資亞太區主管及中國總裁金弘毅表示，增長壓力主要來源於疫情、限電措施及一些房地產的影響，但他認為這不是流動行的影響。他又指，中國政府已看到一些房地產泡沫的現象，現時政府已出台「三條紅線」的政策，在不同階段開始限制房地產有關債務，他總體覺得這些做法是正確，讓中國經濟平穩和持續性發展。他預計今年年尾到明年初陸續還有有寬鬆的政策出台如降準等，對整體經濟發展充滿信心。
據瑞銀數據顯示，明年為中資美元債還款高峰期，在談到房地產債券的影響時，瑞銀中國債務資本市場部主管王然表示，中央經濟會議釋放訊號，將繼續保持房地產市場健康發展，最近不論降準或商業銀行加快發放貸款等，都有助內房地產企業資金回籠，行業基本面趨於穩定。
高瞻