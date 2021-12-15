中環IFC外望——調查：中產風險承受能力轉進取

嘉信理財香港發佈2021香港新晉富裕階層的財富健康指數。調查顯示，隨著2021年全球經濟復甦，香港收入介乎2萬至8萬元的新晉富裕階層的財富健康指數為59.13分，較去年高3.85分，為三年來最高；並指愈來愈多香港新晉富裕階層人士的風險承受能力從穩健轉為漸進及進取，且對個人財務情況及前景更滿意。調查結果顯示，香港新晉富裕階層與去年相比，他們對個人財務狀況更加滿意，滿意度由去年的10%，升至今年的15%，且相信個人財務將有更好前景，結果較去年上升2.5%至7%。風險偏好方面，結果顯示，與2020年相比，受訪者「穩健」減少7.1%，「漸進」及「進取」分別升2.7%和4.1%，反映香港新晉富裕階層的風險承受能力上升，投資活動愈趨活躍。嘉信理財香港董事總經理方碩穩（見圖）表示，隨著疫情緩和，疫情對個人財務信心的影響減少，投資者的投資行為變得更進取，將投資由股票及銀行理財產品，轉向基金及房地產等領域，認為面對股市波動，有需要分散投資、分散風險。瑞銀：亞太區投行業務升15%瑞銀發表報告指，2021年亞太區投行整體表現較好，上升15%，唯有香港業務在2021年下降11%，尤其在今年下半年，香港新股（IPO）受到違約風險等的負面影響，全年IPO交易額下降18%。但該行預期明年料有更多中資企業及SPAC企業來港上市，香港新股市場或出現新變化。中國經濟近期增長的壓力有所增加，瑞銀投資亞太區主管及中國總裁金弘毅表示，增長壓力主要來源於疫情、限電措施及一些房地產的影響，但他認為這不是流動行的影響。他又指，中國政府已看到一些房地產泡沫的現象，現時政府已出台「三條紅線」的政策，在不同階段開始限制房地產有關債務，他總體覺得這些做法是正確，讓中國經濟平穩和持續性發展。他預計今年年尾到明年初陸續還有有寬鬆的政策出台如降準等，對整體經濟發展充滿信心。據瑞銀數據顯示，明年為中資美元債還款高峰期，在談到房地產債券的影響時，瑞銀中國債務資本市場部主管王然表示，中央經濟會議釋放訊號，將繼續保持房地產市場健康發展，最近不論降準或商業銀行加快發放貸款等，都有助內房地產企業資金回籠，行業基本面趨於穩定。高瞻