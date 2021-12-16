傳美制裁生科股遭洗倉 港股轉跌低收215點

中美角力升級，昨日下午市傳美國再將中國企業列入實體清單，並首次包函生物科技股，令生科股遭洗倉，藍籌生科股藥明生物（2269）曾插近25%，拖累大市由升轉跌，急插310點，最終收市跌215點報23420點，連跌第4日。大市成交金額1277.42億元。市場觀望聯儲局議息，港股高開22點後一度靠穩，曾升109點高見23745，但下午傳出美國擬擴大對中國企業制裁，除把商用無人機製造商大疆創新等8家中國公司列入名單外，據報還包括生物技術公司，由於傳聞無點名，生科股投資者人人自危大舉拋售，導致生科股大插水。生物科技指數全日插7.06%報1669，板塊中藥明生物急跌19.25%收報79.1元，領跌藍籌股，並曾見73.65元逾一年低位；同系藥明康德（2359）挫19.06%收造130.8元；藥明巨諾（2126）瀉11.11%收報11.2元；榮昌生物（9995）挫17.34%收造76.75元（詳見表）。大疆等八公司上榜新城晉峰資產管理董事林嘉麒表示，生物科技股及醫藥股是不少基金的愛股，若被列入制裁名單，限制美資基金持有，相關股份的股價將受沽壓。他不建議撈底或減持，靜觀其變為上策。金利豐證券研究部執行董事黃德几則認為，目前難以評估制裁對行業的影響，但相信相關公司未來業務發展，及盈利穩定性都有前所未有的影響。他認為，生科股上市潮已近尾水，往後在香港上市需面對更多變數。據報美國亦擬對中芯（981）實施更嚴厲的制裁，晶片股捱沽。中芯挫6.4%收報18.72元；上海復旦（1385）急跌6.38%收造25.7元；華虹（1347）瀉4.27%收報47.35元；ASM太平洋（522）跌1.29%收報80.15元。大型科網股個別發展，阿里（9988）逆市彈1.94%支撐大市，收報121元，為表現最佳科指成分股。