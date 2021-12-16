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港具潛力成亞洲樞紐 初創拓大灣區意欲高

2021-12-16 列印
　　德勤中國及阿里巴巴創業者基金發布的聯合研究顯示，63%受訪初創企業表達強烈意願，希望在未來3年進軍香港以外其他大灣區城市。而企業家最重視的大灣區優勢，包括有機會進入較大市場、與強大人才庫接軌等。阿里巴巴香港創業者基金執行董事周駱美琪昨日表示，香港應進一步加強跨境業務支援，特別是法律諮詢和專業服務，支持初企更好地裝備自己，進軍大灣區其他城市。
        調查指近60%的受訪者同意香港極具潛力成為亞洲樞紐，同時，約55％的受訪者認為人才問題是香港面臨的最大挑戰。調查顯示目前香港僅23%的大學畢業生會選擇創業，77%的人則傾向畢業後到大公司工作。

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