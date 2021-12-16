金融科技等三類人才 將成銀行業驕子

周中英超快車前，雖然利物浦排第二，入球數字更冠絕列強，但領隊高普仍然強調上仗小勝阿士東維拉表現未如理想，要求眾將今晚主場迎擊倒數第二的紐卡素，表現重現霸氣。加上喜鵲後防形同虛設，故紅軍有望大勝一場，讓球主客和讓三球「主勝」單注或過關皆宜。（Now611、621台周五凌晨4:00直播） 上仗主場1:0小勝維拉後，高普直言：「己隊首七十五分鐘表現很好，但最後一傳和臨場決定還可以做得更好。」平常總是不吝嗇展露勝利喜悅的高普，也要求表現得更好，相信不論腳風甚順的穆罕默德沙拿也好，後防核心華基爾雲迪積克也好，都會在今晚打醒十二分精神，領軍打場漂亮勝仗。紐卡素今季不設防再者，利物...

2021-12-16