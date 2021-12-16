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金融科技等三類人才 將成銀行業驕子

2021-12-16 列印
　　金管局總裁余偉文以《連接人才與未來》在《匯思》撰文，提到銀行業界慨嘆招聘人才並不容易，同時也有家長表示子女剛畢業求職四處碰壁，出現「有工無人做，有人無工做」的現象。余偉文認為要配合銀行業在未來數年的業務發展及擴張計劃，銀行界對人才的需求只會有增無減。在金融科技、綠色金融，和大灣區財富管理這三大範疇的人才尤其供不應求。
余偉文提到世界各地都在爭奪相關人才，因此深信在本地源頭擴容更為關鍵，希望吸引年青一代投入銀行業，又指近年銀行加快數碼化轉型，以及更重視綠色和可持續金融，衍生出更多新的專業工種，例如人工智能工程師、數據分析師、氣候風險管理專業人員等。

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