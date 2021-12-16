內地評估嚴重財困 恒大或獲國資救助

外電報道，中國政府層面正向中國恒大（3333）的資產及負債情況進行更深入評估，以了解企業在不拋售業務情況下的償債能力，然後再考慮國資救助的必要性及具體行動方案的可行性。因恒大流動資金嚴重匱乏，以往的國資重組方案未必適合。消息人士透露，從目前了解到的情況看，恒大自身的資金匱乏情況比此前外界所認為的「更加複雜」，要對其進行更加深入明晰的資產剖析，包括可變現資產、是否存在隱匿資產等。該人士補充道，「目前並不急於推進任何處置方案。」報道指出，雖然恒大債務相對清晰，但其資產全貌仍需要更多時間來追溯。以目前情況卡看，恒大可能剝離的業務，涉及物管及電動車製造業務；而恒大作為曾經綜合實力第一的內房，其創始人許家印的個人財富規模尚未清晰，此前他曾通過抵押股份及出售個人資產，套現逾人民幣150億元資金。不許有能力不作為另一位知情人士表示，未來即使由地方國資出手，也可能只是「部分出手」。目前最關鍵的是了解恒大「真實的資產狀況」。該知情人士補充，雖然方案尚未最終拍板，但非常明確的是，「決不允許有可履行債務的能力卻不作為的行為」。有內媒引述消息指，政府工作組近日已口頭通知恒大各個區域公司，要求暫停所有資產處置事項，該集團日常運營工作由集團副總裁、汽車集團董事長肖恩負責，而重大問題向廣東省政府工作組相關負責人匯報。報道指出，政府工作組近日提出要求，凡為恒大系債務提供過個人擔保且尚未處理完畢的公司高管，均需上報擔保函和相關信息。報道稱，恒大內部從集團層面到區域公司，不少公司高管都曾為恒大旗下區域或項目融資提供過個人擔保。報道指，廣東省政府工作組進駐及風險化解委員會成立後，恒大資金部門的首要任務為重啟開發貸和個人住房按揭貸款，並必須與各地政府有關部門主動、頻繁溝通，爭取當地政府最大支持。