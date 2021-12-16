  • 2021年12月16日 星期四
  • 22º
  • 86%
熱門： 世質中心三級火立會選舉雷伊Jer

日報新聞 > 金融

保利協鑫配股籌51億

2021-12-16 列印
　　保利協鑫能源（3800）公布，向不少於6名獨立投資者配售最多20.37億股新股，佔擴大後股本約7.52%，配售價為每股2.49元，較日前（14日）收市價2.55元，折讓2.35%，集資50.71億元。該股昨曾漲近19.2%，高見3.04元，其後收升逾13.3%，報2.89元。
　　保利協鑫能源表示，有關配售的20.37億股相當於已發行股本總額約8.13%，及經配發及發行配售股份擴大後已發行股本總額約7.52%。該公司預期，配售事項的所得款項總額合共約為50.71億元，而所得款項淨額合共約為49.94億元，擬用作資本性支出及一般營運資金用途。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
《豪宅王》2021華麗登場
Caleb's Redemption 2021
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd