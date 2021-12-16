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港經濟今年料增6% 重返前年水平

2021-12-16 列印
　　星展銀行公布2022年中國及香港宏觀經濟展望，星展銀行（香港）經濟研究部經濟師謝家曦表示，預計本港第四季經濟增長為3.8%，今年全年為6%，回復至2019年水平，反映整體經濟環境良好，明年全年經濟增長則估計為3%。他又指本港目前疫情受控，預計中港將於明年第一季恢復通關。
　　謝家曦預計美國聯儲局將於明年加息兩次，料本港息口會跟隨上升，明年年底一個月hibor或升至0.72%，但他指本港息口水平仍然非常低。
　　失業率方面，他指本港低端及高端技術行業均對勞工需求殷切，預計今年年底本港失業率會下跌至4%，於明年底進一步降至2.8%，回復至疫情前水平。


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