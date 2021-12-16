中環IFC外望——信安推兩基金獲納證監ESG列表

信安香港宣佈推出兩隻基金，包括昨日推出的「信安可持續亞洲收益基金」，以及即將推出的「信安可持續亞洲資產配置基金」。信安投資及退休金服務有限公司行政總裁程浩賢表示，兩隻基金均已獲證監會認可並納入「綠色基金和環境、社會及管治（ESG）基金列表」內，亦會納入信安豐盛投資系列。信安資金管理（亞洲）高級投資策略師陳曉蓉表示，信安將使用專有ESG方法，為潛在公司或發行人作出ESG評分。她指至少70%的基金淨資產值將投資於ESG領導者，即在各自行業內排在第一四分位或第二四分位，或至少擁有MSCI ESG BBB級。其餘30%的基金資產淨值將投資於一些能表現出不斷改善可持續發展屬性的公司或發行商，或與最少一個跟聯合國可持續發展目標相關的投資主題保持一致。程浩賢又指，新基金於香港註冊，相對風險程度屬低至中，除本地居民，亦可透過跨境理財通，供大灣區內地居民投資。他透露，目前仍在跟夥伴銀行溝通，預計明年1月中旬可供內地居民購買。兩隻基金均提供不同股份類別，當中包括各種添利類單位，「信安可持續亞洲收益基金」的添利類單位提供6%的目標收益率，「信安可持續亞洲資產配置基金」的添利類單位則為5%，陳曉蓉指目標收益率不作保證，但對此有信心。中銀人壽推健康生態圈品牌中銀集國人壽保險（中銀人壽）宣佈全面啟動「大家減齡」健康生態圈品牌，中銀人壽執行總裁鄧子平在啟動禮上表示，大灣區是一個重要的市場，現時最主要是先通關，然後是跨境保險通的發展，到時保險行業應該會得到改善，因香港產品對內地有一定吸引力。鄧子平表示，現在行業競爭主要是產品競爭，但現時不僅要做產品，還希望可以做共創共享生態圈；然後利用健康、教育等生態圈貫穿產品，同時結合不同行業的合作夥伴，為客戶服務，為社會做貢獻。中銀人壽市場及產品發展總監及「大家減齡」項目總監魏志煒先生指，「大家減齡」應用程序的資金投入具體數字暫時未能透露，但投放是相對用心的，現在着重客戶體驗。他續指，應用程序功能會不斷改進，未來與商戶的合作不僅會停留在獎賞方面，還要深化合作到階梯精神層面的合作。「大家減齡」獎賞計劃體驗版至今用戶人數已超過2.5萬名，預計明年年底將增至10萬名用戶，現時免費為市民提供會員登記，用戶可透過手機應用程式記錄BAM演算法五大法則，並自動轉化為减齡積分，於程式直接換取獎賞。高瞻