利率維持不變 杜指升96點 儲局加快收水 明後年加息三次

美國聯儲局於本港時間今晨三時公佈議息結果，並發表經濟展望，和對利率作出預測。在聯儲局公佈議息結果之前，外圍股市窄幅上落，杜指早段微跌1點，至35542點，標普指數接近持平，納斯達克指數早段則跌0.2%。恒指夜期偏軟，中段跌24點，至23373點，低水48點。美國聯儲局公開市場委員會今晨宣佈，一致議決維持聯邦基金利率目標範圍在0至0.25厘，為連續第十四次會議沒有調整利率。聯儲局決定加快退出寬鬆政策，下個月開始，每月減少買債金額由一百五十億美元，倍增至三百億美元，預計未來數個月可能適宜以類似的速度減少買債，意味可能較早前預計的明年中更早完成相關行動，可以更早加息。聯儲局官員預測，明年和後年會加息三次，2024年再加息兩次。九月時只有一半官員估計明年需要加息。聯儲局解釋政策轉變是因為就業市場已進一步改善，通脹已超過百分之2目標一段時間，而且繼續高企，但提醒新變種病毒仍然令經濟面對風險。杜瓊斯工業平均指數今晨四時報35640點，升96點；納斯達克指數報15530點，升92點。滙控（005）美國預託證券價格曾見44.80點港元，較香港收市價跌0.15港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見445.11港元，較香港收市價跌10.69港元。歐洲股市在美聯儲局宣布議息結果前已收市，歐洲主要股市普遍靠穩。科技股領漲，升近1.3%。德國DAX指數收報15476.35點，升22點。法國 CAC指數收報6927.63點，升32點。英國股市則走軟，倫敦富時100指數收報7170.75點，跌47點。金價偏軟。紐約期金跌0.3%，報每盎司1,766.7美元。加息將令債務更沉重恒生銀行首席市場策略員溫灼培認為，美國目前的通脹數據高企，上月消費者物價指數CPI按年增長6.8%，創39年新高；上月生產者物價指數 （PPI）亦較去年同期攀升9.6%，故認為美國有必要加快縮減買債及加息，於明年9月份加息的機會很大，最快則於明年6月加息。他認為，儘管加息有助壓抑通脹，但美國目前的聯邦債務達28.9萬億美元，加息將令美國的債務負擔更為沉重，此外，儘管目前美國經濟數據向好，但加息可能會減慢經濟復甦的步伐，對經濟不利。星展香港財資市場部董事總經理王良享亦預計，聯儲局不會在今次會議表明加息取態，他指疫情持續蔓延，美國的勞動力人口仍然不足，故聯儲局目前尚未具備加息的基礎。他估計當局在明年結束縮減買債後，會再花二至三個月觀察疫情進展、勞動力市場情況等，再決定會否加息。縮減買債方面，他估計聯儲局將於今次議息後，會將每月縮減目標提升一倍，整個買債計劃可能於明年3月提早結束。恒指或下試22000點新城晉峰資產管理董事林嘉麒指市場關注「收水」速度會否加快，及當局對通脹的看法。他預期，聯儲局不會立即加息，亦不會如預期「鷹派」，但恒指仍難彈上，料或進一步下試22000點水平。金利豐證券研究部執行董事黃德几預計，聯儲局將公佈加快減少買債的速度，而加息步伐將加快，目前市場預計明年五月加息的機會愈來愈大，加息預期亦升溫。