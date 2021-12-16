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安永料明年120新股來港

2021-12-16 列印
        會計師行安永發佈今年中國內地及香港首次公開募股報告，該行估計明年將有100至120隻新股在港掛牌，集資額有機會超過3500億元，有能力再次入圍全球前三甲。安永亞太區上市服務主管蔡偉榮表示，未來幾年中概股回歸仍是焦點，預計中概股佔明年本地新股集資額的三分之一，明年新股繼續以生物科技股為主，與資源和環保相關的新股亦會較以往多一些。
　　蔡偉榮指出，中央加強監管部份行業，加上近期港股低迷，該行預計今年共有94隻新股在港上市，集資金額3237億元，分別按年跌35%及19%，其中不包括保誠（2378）以及有意於年底前上市的商湯科技（020）。以集資額計，今年港交所屈居全球第四，被上交所「爬頭」，納交所及紐交所分別奪得第一及第二。

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