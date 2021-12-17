美國聯儲局公佈加速收水之後，掃除市場不明朗因素，美股杜指周四早段繼續向上，曾升262點，報36189點。不過，科技股則受壓，納指曾挫213點或1.37%，收報15633點；標普指數亦偏軟，曾跌7.44點，見4702點。美國聯儲局宣佈提早結束「收水」，每月減買債規模加碼1倍至300億美元，料明年3月完成，而利率點陣圖預計2022及2023年將各加息3次。杜瓊斯工業平均指數今晨四時報35834點，跌92點；納斯達克指數報15152點，跌413點。滙控（005）美國預託證券價格曾見46.20港元，較香港收市價升1.05港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見443.45港元，較香港收市價跌9.15港元。事實上，全球利率趨升，繼聯儲局轉鷹示意提早加息後，緊接挪威公佈加息0.25厘，英國央行亦加息0.15厘。英央行於香港時間昨晚突然宣佈，將指標利率由0.1厘上調至0.25厘，高於市場預期的0.1厘。貨幣政策委員會以8比1通過加息，並將繼續關注通脹的中期前景，認為存在雙向風險。滙控在英市爆升英央行指，一些跡象顯示國內的成本和價格壓力更為持久。英國意外加息，刺激英鎊造好，兌美元曾升上1.3369高位，而受惠股滙控(005)亦爆升，倫敦股價一度大升3.9%，高見449.2便士，折算港幣46.82元，較香港收市價升多1.67元。歐洲股市周四反彈。當地投資者仍在消化幾家主要央行的貨幣政策決定之際，英法德三大股市反彈逾1%。英國富時100指數收報7260.61點，升89點，升幅1.25%。德國DAX指數收報15636.4點，升160點，升幅1.03%。法國 CAC指數收報7005.07點，升77點，升幅 1.12%。金價反彈，漲近2%。紐約期金接近收市時報每盎司1,798.6，升34.1美元，升幅1.93%。經濟數據方面，美國勞工部公佈，截至本月11日止的一周，首次申請失業救濟人數達20.6萬人，按周增加1.8萬人，預期為20萬人，即是高於預期。對上一周的前值修訂為18.8萬人。截至本月四日的一周，美國續領失業救濟人數184.5萬人，按周減少15.4萬人。 美國商務部公佈，11月新屋動工上升11.8%，以年率計為167.9萬間，高於市場預期的156.8萬間。