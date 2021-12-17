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傳商湯最快下周一重啟上市

2021-12-17 列印
        港產人工智能「獨角獸」商湯集團（020）上周五在招股定價日前夕，被美國列入「中國軍工企業」黑名單，導致周一煞停香港上市計劃。外電報道，商湯考慮最快下周一重啟香港上市計劃，集資規模維持7.67億美元（約59.8億港元）。
        有市場人士表示，由於商湯早前通過港交所（388）上市聆訊，估計其招股書應該不需要更改太多資料，或會「出本薄啲的招股書」，包括上市時間表、增加有關被列入黑名單的披露等，亦認為港交所不會因其「特事特辦」，加快處理其上市申請。他預料，如果商湯再次招股，應該不需再向保薦人繳交額外行政費等費用。
  被列入「中國軍工企業」黑名單意味美國投資者將不能投資商湯，外媒早前報道，美國私募基金持有商湯股份約3%。

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