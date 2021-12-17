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內地增持「黃金股」　擴至數據公司

2021-12-17 列印
　　外電引述知情人士指，中國政府一直在擴大持有民營公司中少數具有特殊權利的「黃金股」（golden share），除了從事網絡新聞和內容的公司以外，注意力已擴至其他擁有重要戰略數據、被視為關鍵資訊基礎設施營運商的公司，例如滴滴出行及滿幫集團。
　　報道指，陷入困境的滴滴出行一直就其核心網約車業務的黃金股問題進行磋商；內地政府更已經與中國貨車運輸服務平台滿幫集團達成了黃金股的安排。
　　據報，中國政府約5年前開始，在民營網絡媒體公司中持有黃金股，通常佔股約1%。這些股份由政府支持的，獲得董事會席位和對關鍵經營決策擁有否決權的基金或公司購買。

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