「唱高散貨」港星拘十人 幟哥被捕凍資500萬

香港證監會與警方首次聯同新加坡金管局及當地警方執法，日前展開代號「獵狼」跨境聯合行動，瓦解一個以香港為基地的跨境大型造市及洗黑錢集團。案情指，該集團涉嫌串謀三間上市公司控股股東兼高層，利用社交平台及即時通訊軟件，以「唱高散貨」（俗稱「微信女」投資騙案）操控目標股票股價，從中獲利逾1.7億元。今次星、港兩地共拘捕十人，凍結逾7300萬元資金。市場消息指，涉事三間上市公司為龍皇集團（8493）、超凡網絡（8121）及金匯教育（8160），均為GEM上市公司，其中一名被捕人為龍皇集團前大股東「幟哥」黃永幟，其500萬元資產已遭凍結。據悉另一名被捕財經分析師，是一間中資銀行旗下在港投資機構的持牌人士。「微信女」近兩年肆虐港股「微信女」騙案近兩年肆虐港股市場，證監會與香港警方表示，周三動員超過170人，在本港搜查47個地方，涉及位於跑馬地、灣仔及薄扶林住所，以及位於觀塘、屯門辦公室，共拘捕九人，凍結39個證券及銀行戶口，涉及4847萬元，並檢獲價值超過200萬元現金及財物。警方表示，相信已成功瓦解一個活躍於香港及新加坡的跨境大型造市及洗黑錢集團。今次被捕人八男一女，包括一名報稱為財經分析員的犯罪集團骨幹成員、六名上市公司高層。被捕人年齡介乎25至62歲，涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢）。同時新加坡執法部門日前在當拘捕一名相信為犯罪集團成員的女子，負責協助集團處理犯罪得益及買賣股票，並凍結其約2500萬元資產。市傳今次被捕人之一為黃永幟，警方表示不會披露被捕人士資料，不過黃永幟今年62歲，與其中一名被捕人年齡相符。龍皇集團今年六月獲「微信女」推介急漲，其後股價單日暴跌八成，市值蒸發逾2.6億元。黃永幟更巧合在暴跌前三日，在股價一年高位水平大手「沽貨」套現逾8600萬元，惹市場猜測龍皇集團與唱高散貨有關。