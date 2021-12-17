  • 2021年12月17日 星期五
  • 23º
  • 63%
熱門： 幟哥雷伊許金山李嘉欣袁晴晴

日報新聞 > 金融

新傳企劃再申上市　楊受成持股七成

2021-12-17 列印
　　經營「新假期」、「東方新地」等9個媒體品牌的新傳企劃，再次提交香港上市申請，在上市前英皇集團主席楊受成持股70%，聯席保薦人為英皇融資及力高企業融資。新傳企劃為數碼媒體公司，主要透過數碼媒體平台向廣告商提供綜合廣告解決方案。
　　新傳企劃目前經營九個媒體品牌，包括「新假期」、「東方新地」、「經濟一週」、「新Monday」、More、、Sunday Kiss親子童盟等。其於去年分別推出 「新假期」、「經濟一週」等7個流動應用程式，於一年內的總下載量達40萬次。招股文件顯示，該公司今年首9個月淨利潤率按年跌3.1個百分點至11.5%。
　　

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
《豪宅王》2021華麗登場
Caleb's Redemption 2021
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd