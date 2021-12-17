恒大遭起訴追債840億 官方令先還民工欠薪

中國恒大（3333）四面楚歌，除了傳遭內地債權人向法院提訴追債外，再有建材商向其追收欠款。外媒引述官方資料報道稱，有內地債權人已就合共840億元（人民幣，下同）逾期款項，向恒大提出訴訟；中國農曆新年年關將至，政府要求恒大優先償還農民工欠款，以免影響社會穩定。報道透露，一家被指定處理恒大民事訴訟案件的內地法院，於8月24日至12月9日期間，已受理367宗相關案件，牽涉索償總額高達840億元。同時報道引述一位匿名恒大行政人員稱，以公司有限資源，暫無力償還這麼多投資者，將會交由法院來決定獲得償還資金人選及相應金額。內地建材企業提訟本周內地建材供應商永高股份（002641.SZ）曾於投資者互動平台表示，公司已就其與恒大及恒大成員企業的合同糾紛案，向廣州中院分5個案件提起訴訟，目前案件正在審理階段，後續若有進一步進展公司將會及時公告。該公司表示，已對恒大的應收票據和應收帳款，按帳齡法計提了部份壞帳準備。該公司於8月下旬，曾與恒大及其成員企業就應收票據中的1.67億元達成購買資產解決方案，但雙方仍有4.76億元應收票據和帳款尚未清償。恒大數月前曾因資金鏈緊繃停工停產，除了供應商外，樓盤施工人員的工資亦遭拖欠，臨近農曆新年，有外電援引知情人士表示，恒大被官方督促，要優先解決對農民工和供應商的欠款，以免引發社會穩定問題。知情人士稱，中國官方要求恒大，先解決各地恒大項目拖欠農民工工資問題是重點。恒大被告知要在春節來臨之前，解決拖欠工資，以免影響社會穩定，讓農民工安心過年。另一方面，恒大復工復產仍在持續。昨日恒大珠三角公司在官方公眾號發佈消息稱，恒大在珠三角地區仍在持續推進「復工復產保交樓」。