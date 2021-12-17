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中國連續兩月增持美國債

2021-12-17 列印
　　美國財政部公佈10月外國持有美國債券數據，顯示中國連續第二個月增持美國國債。根據公告，中國持有的美國國債金額升至1.0654萬億美元，按月增加178億美元。
  美國當局的10月數據顯示，日本仍然是持有最多美國國債的國家，持有金額為1.3204萬億美元，9月為1.2996萬億美元。至於外國持有的美國國債金額，上升至紀錄新高的7.6487萬億美元，9月為7.5491萬億美元。數據反映在新冠疫情前景不明下，外國追捧較安全的美國國債。
  在岸人民幣昨收報6.3679，跌27點子；離岸價人民幣（CNH）早段一度逼近6.38，低見6.3791。


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