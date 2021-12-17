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旺勢未減 港樓價明年料升達5%

2021-12-17 列印
　　經絡按揭轉介公佈明年樓按市場前瞻，經絡按揭轉介首席副總裁曹德明預料，目前疫情受控、經濟復甦、加上預期明年通關等，將利好香港樓市，全年樓價及成交量反覆向上，樓價或會上升3至5%。
  曹德明指，縱使今年本港仍受疫情影響，但樓市旺勢未減。根據土地註冊處資料，今年首11個月二手住宅註冊宗數為56410 宗，比去年同期升31.7%；一手住宅方面，首11個月一手住宅註冊宗數為16774 宗。而首11個月現樓按揭宗數為93509宗，按年升24.8%，首11個月樓花按揭宗數則為5475宗，按年減少22.5%。曹德明估計明年現樓及樓花按揭宗數按年升約一成。


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