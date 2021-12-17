曹德明指，縱使今年本港仍受疫情影響，但樓市旺勢未減。根據土地註冊處資料，今年首11個月二手住宅註冊宗數為56410 宗，比去年同期升31.7%；一手住宅方面，首11個月一手住宅註冊宗數為16774 宗。而首11個月現樓按揭宗數為93509宗，按年升24.8%，首11個月樓花按揭宗數則為5475宗，按年減少22.5%。曹德明估計明年現樓及樓花按揭宗數按年升約一成。
旺勢未減 港樓價明年料升達5%
曹德明指，縱使今年本港仍受疫情影響，但樓市旺勢未減。根據土地註冊處資料，今年首11個月二手住宅註冊宗數為56410 宗，比去年同期升31.7%；一手住宅方面，首11個月一手住宅註冊宗數為16774 宗。而首11個月現樓按揭宗數為93509宗，按年升24.8%，首11個月樓花按揭宗數則為5475宗，按年減少22.5%。曹德明估計明年現樓及樓花按揭宗數按年升約一成。
港星跨境造市唱高散貨 「幟哥」等10人被捕
警方連同證監會及新加坡當局，聯手打擊跨境造市及洗黑錢集團，拘捕十人，包括上市公司高層，各人涉以「唱高散貨」形式（俗稱「微信女」騙局）操控市場，先推高股票價格，再利用社交媒體，訛稱有內幕消息可以大賺，以...
2021-12-17
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河南離婚女 舉報前奶奶唔返工照出糧
河南一名離婚的女子劉銀月稱其受前奶奶騙而背下巨債，近日憤然拍片實名舉報其前奶奶、農行太康支行員工夏雪華，指她「食空糧」，又質疑其巨額財產來歷不明。涉事銀行回應指，經查後舉報不實。劉再指「是自己人查自己...
2021-12-17
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俄反對派領袖獲頒歐洲人權獎
俄國反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）早前獲歐洲議會頒發歐洲人權獎。頒獎儀式周三在法國舉行，由於納瓦爾尼目前在俄羅斯服刑，獎項由其女兒Daria代領，後者要求俄羅斯當局盡快釋放其父親。...
2021-12-17
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嘉里56億奪土瓜灣重建項目
近年市區大型發展項目供應罕有，市建局亦加快土瓜灣重建項目，該局在區內第二個以「小區模式」發展的鴻福街/銀漢街發展項目，招標結果昨揭盅，由嘉里以55.878億力壓其餘七家財團奪得項目發展權，每方呎樓面地...
2021-12-17
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各國央行頻出招 歐股反彈 杜指曾升262點 尾市回軟
美國聯儲局公佈加速收水之後，掃除市場不明朗因素，美股杜指周四早段繼續向上，曾升262點，報36189點。不過，科技股則受壓，納指曾挫213點或1.37%，收報15633點；標普指數亦偏軟，曾跌7.44...
2021-12-17
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爭破梅拿C朗紀錄 利雲屠狼過冬
德甲歇冬前最後一輪，焦點無疑是拜仁慕尼黑射手羅拔利雲度夫斯基，因為今晚主場迎戰禾夫斯堡，將是他獨攬兩項個人入球紀錄的大好機會。有如此明確的目標，此子勢加多兩錢肉緊，故今仗讓球主客和讓兩球「主勝」，可作過關膽。（香港時間周六凌晨03:45開賽）二○二一年是羅拔仔大豐收的一年，今年德甲已獨取多達四十二球，追平名宿轟炸機梅拿的紀錄。同時，他今年各項賽事合計已攻入六十八球，比年度入球紀錄保持者C朗拿度僅少一球而已，故今晚一戰作為本年最後一擊，為己為人勢使出渾身解數，以士哥領軍奏捷。這名波蘭神鋒近況也正處巔峰，近十一場為國家隊及球會上陣錄得十四個入球及三次助攻的驚人數據！拜仁各戰線近...
2021-12-17
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太古城中心Merry GIFTMAS｜今個聖誕變身怪獸員工 享受驚喜綻放開心笑聲
聖誕節係普天同慶嘅日子，想同摯友親朋度過難忘佳節，快啲營造一場愉快體驗同埋送一份限定禮品吧！小弟知道太古城中心聯同迪士尼與彼思推出經典動畫《怪獸公司》20週年慶典活動，毛毛、大眼仔米高同一班怪獸專員會...
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同未婚夫行超市唔多嘢講 李施嬅細心揀食材 實習做好老婆
40歲的李施嬅（Selena）今年初宣佈與拍拖4年多的星級健身教練車崇健（Anson）訂婚，其後透露Anson喺水底向她求婚，非常浪漫。可惜受疫情影響，二人一直未能舉行婚禮。今年3月時被問及婚禮籌備進...
2021-12-17
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社論——為己為民生 周日去投票
二○二一年立法會換屆選舉將於周日（十二月十九日）舉行，地區直選、功能組別和選舉委員會將合共選出九十個議席，沒有任何一個議席自動當選，每一個席位都有競爭，而絕大多數候選人提出的政綱，均以改善民生為主，是普羅市民最想見到的。廣大選民要履行權利，周日去投票，以選出最佳的代議士，由他們推出民生的改革，讓廣大市民受惠。經歷過一九年的反修例事件，中央完善了本港的選舉制度，香港走出了激烈政治衝突的泥沼。現時主流民意是希望立法會恢復積極監督民生施政的功能，令經濟回復正常發展，讓各項社會問題得以改善。在地區直選、功能組別和選委會三個界別的一百五十四名參選人當中，大多數提出以改善民生為主的政綱...
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馬場浮世繪——莫爾談致勝一擊部署大計
英國賽駒「致勝一擊」於香港瓶不敵「耀滿瓶」得第二，賽後該駒練馬師莫爾接受當地傳媒訪問時表示，以「致勝一擊」表現為榮，畢竟「耀滿瓶」是前屆盟主，今年在女皇盃亦只僅負「唯獨愛你」得亞軍，質素毋庸置疑，所以「致勝一擊」初出遠征海外亦有此表現，已感到十分滿意，亦證明舟車勞頓不會對此駒構成影響，可以替其部署出戰海外大賽。莫爾接着透露，明年二月下旬在沙地阿拉伯國王阿卜杜勒阿齊茲賽馬場，舉行的沙地盃賽馬日裏，有兩場大賽適合「致勝一擊」報名參加，故此這應是其一目標。接着便是三月二十六日在美丹馬場舉行的一級賽杜拜司馬經典賽，然後便會安排此駒回到英國休息，最主要目標是新季的英皇錦標或國際錦標，...
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