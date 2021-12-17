中環IFC外望——德勤料晶片荒持續14月才獲緩解

德勤發表《2022科技、傳媒和電信行業預測》，料2022年期間許多類型晶片仍面臨短缺，當中以手機、汽車等晶片情況較嚴重，緊缺狀況將持續14個月才得到緩解，累計造成逾5000億美元經濟損失。德勤預測至2022年底，晶片交貨周期將接近10至20周；到2023年初，行業將達到基本平衡。德勤預料，明年全球創投機構將向半導體企業投資逾60億美元，較今年略有下降，但遠高於過去20年的大部份時間。德勤指，這些投資中很大部份將進入中國企業，並且以「無廠」半導體企業為主。美國近日擬將八間科企列入投資黑名單，在供應鏈影響方面，德勤中國華南區科技、傳媒和短訊行業領導合夥人陳耀邦指，未來將有更多資金投入中國企業，包括一些無廠房的晶片供應商，又指中美關係緊張已持續一段時間，相信投資者已充份考慮有關風險，料制裁不會造成很大影響。他表示，考慮到被制裁的風險，過去幾年中國公司都傾向投資歐洲及亞洲地區，減少在美國的收購合併。德勤中國副主席暨科技、傳媒和電信行業領導合夥人林國恩則指，在中美關係緊張情況下，制裁已經成為新常態，企業在投資、上已考慮地緣政治因素，科企現已分散晶片進口來源，並內部審視各類潛在影響。貿發局關家明：退休後「會飛出香港」香港貿發局研究總監關家明昨日出席記者會後透露，將會在明年1月正式退休。被問到退休去向，關家明指自己「會飛出香港」。關家明2013年加入貿發局，出任研究總監一職，領導研究部三十多位經濟師和專業人員負責宏觀經濟和商業分析。加入貿發局前，關家明曾擔任渣打亞洲區總經濟師近六年，又曾在金管局從事宏觀經濟及政策研究七年。在此之前，他曾在美林證券研究部任職11年至亞太區首席經濟師。他負責的研究團隊包括分佈於八個城市的大約一百位經濟師及專業分析員，涵蓋外彙、利息、債券、商品和股票等領域。下任貿發局研究總監將由范婉兒出任，據公開資料顯示，她於1996年至2006年曾在貿發局工作，出任經濟師，之後轉任恒生銀行高級經濟師，再轉到瑞士再保險公司，出任保險市場分析主管一職，可謂身經百戰。高瞻