臨近聖誕氣氛淡 專家倡保留現金 港股超賣 23000有支持

美聯儲局加快收緊寬鬆貨幣政策，中美關係惡化繼續困擾大市，近期投資氣氛一蹶不振，本周又臨近聖誕假期，投資者的投資意欲更加冷淡。分析預期，港股本周仍將在23000點位置拉鋸，不排除港股因超跌，恒指有200至300點反彈空間，總括而言，港股仍是由負面情緒籠罩，暫時難有改善的空間。美聯儲局收水及Omicron變種病毒疫情發展，拖累美股連跌兩日，尤其是科技股沽壓沉重。不過，恒指上周全周累跌3.35%或803點後，即月期貨小幅反彈0.37%，高水35點。耀才證券研究部總監植耀輝認為，今日恒指以平開，或輕微高開為主，惟近期容易有負面消息傳出，故難以準確預計走勢。超跌下或彈200至300點植耀輝表示，大市本身投資氣氛低迷，加上臨近聖誕假期，投資意欲冷淡，港股要實現反彈實屬不易，估計本周仍將在23000點上下拉鋸，在過去兩個交易日的超跌下，有機會反彈200至300點，但暫時仍以負面情緒為主，真正大市氣氛轉好或要等到明年首季。又認為近期新能源、儲電板塊走勢較強，投資者可多加留意。香港股票分析師協會副主席郭思治分析，中美關係依然緊張，美國打壓中國高科技股份的策略短期不會有所改變。同時，中國本身對新經濟股份的監管緊箍，令該板塊反覆偏軟，導致港股短期亦不會有太大憧憬。另外，內房債務危機未散，市場氣氛仍然偏保守，投資者傾向贖回基金組合，部份基金唯有在市場急沽貨套現。郭思治又稱，整體大市氣氛依然偏淡，基本面較弱，暫時沒有改善空間，建議散戶盡量保留現金在手，不要貪圖便宜貿然入貨。他預期恒指今年先高後低的形態不變，因此港股暫時仍會處於底部區間，本周在23000點位置有支持，若不幸失守，則要退居到去年5月份的低位22519點。值得注意的是，本周五為聖誕假前夕，港股只有半日市，英國及法國亦提早收市，而美國、德國、意大利股市則全日休市。另外，本周經濟數據方面，明日將公佈本港11月居民消費價格指數（CPI）。花樣年再有債券獲展期另外，據內媒報道，花樣年（1777）再有一筆債券本金及利息獲得展期。花樣年近日召開第四次債券持有人會議，會議大比數表決通過了延期兌付「18花樣年」本金及利息的議案，報道指出，該筆債券餘額9.49億元人民幣。截至目前，連同早前花樣年兩隻境內債獲得延期兌付，今次為第三隻獲展期境內債。