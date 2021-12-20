信用卡疫下投訴急升 兩個月92宗超過去年

疫情持續，網上交易愈加普及，信用卡騙案亦隨之攀升。金管局表示，今年首11個月共收到299宗有關信用卡未經授權交易的投訴。過去兩個月的投訴個案亦持續急升，10月至11月共錄得92宗投訴，已超越去年全年的88宗。在首11個月接獲的信用卡未經授權交易投訴中，約八成個案涉「網絡釣魚」、網上情緣、網上投資或購物相關的騙案。今年本港信用卡騙案數量較去年明顯上升，根據警方數字，今年首10個月，警方共接獲330宗相關案件，較去年同期的185宗，增加78.4%；涉及的損失金額約為500萬元，較去年同期的330萬元，增51.5%。不明網站填寫資料香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，近年市民網上購物的次數增加，其警覺性隨之下降。他指部份客戶可能不經意於不明網站填寫其信用卡資料，而不法份子盜用資料後，會在防護措施較薄弱，如未設有驗證碼的商店網站進行消費。聯款通（AsiaPay）年中表示，公司於去年8月至今年5月期間，遇上潛在信用卡數據洩漏事件。外洩或有機會外洩的數據資料包括但不限於信用卡持有人姓名、信用卡驗證碼、主帳戶號碼、信用卡到期日及除錯記錄的解密金鑰，共涉及1200萬張信用卡。方保僑認為，AsiaPay的潛在信用卡數據洩漏，或為本港今年信用卡騙案急增的原因之一，惟AsiaPay並未透露外洩的數據中，是否包括本港信用卡，故不能確定兩者之間的關連程度。或與AsiaPay外洩有關亦有資深銀行家認為，騙徒採取各種手段取得市民信用卡資料，加上部份市民未能妥善保護自己的重要資料，均導致今年信用卡騙案上升，亦不排除與AsiaPay的信用卡資料外洩有關，但類似的趨勢早已出現。他建議銀行多向客戶進行提示及教育，例如提醒卡主不要輕易洩露自己的信用卡和私人資料，遺失便要及早報案。