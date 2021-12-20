安踏擬派特別中期息0.3元

安踏（2020）公佈，為慶祝該公司成立30周年，並考慮到現金盈餘充足，自由現金流穩定，擬派特別中期息每股3毫。同時，為表彰僱員的貢獻，安踏董事會有意向若干現有僱員獎勵股份，計劃發行約1200萬股新股用於獎勵股份計劃。該公司又公佈新十年戰略可持續發展目標，到2030年，將累計投入逾200億人民幣推動自主創新研發。另外，安踏公佈新十年戰略和可持續發展目標，到2030年，將累計投入超過200億元人民幣，推動自主創新研發，未來十年，將致力與利益相關方價值共生，在消費者、夥伴、環境及社會四大領域，推動實現可持續發展及共同富裕。該公司表示「將超越自我的體育精神融入每個人的生活」使命不變，提出「成為世界領先的多品牌體育用品集團」新願景，並以「創造共生價值」為商業准則打造「共生型組織」，以「單聚焦、多品牌、全球化」的新戰略步入新十年。