港首隻SPAC最快下季尾面世

港交所（388）將為新股市場注入新玩法，明年1月起便可接受特殊目的收購公司（SPAC）上市申請。本報分別從兩位知情人士處獲悉，交易所期望在明年首季末（約3至4月份）有首隻SPAC橫空出世，又料首批SPAC數量或將在5隻左右，且發起人（promoter）背景或更多元化，惟具體情況或有改變，需視最終情況為準。綜合兩位知情人士的說法，目前已經有大型會計師行正摩拳擦掌為首批SPAC作準備工作。與新加坡首批SPAC全為「國家隊」打頭陣不同，港交所為SPAC鬆綁後，本港首批SPAC發起人背景或更多元化，目前來看他們有的是國企背景，有的是已擁有SPAC經驗的投行，有的更是家族辦公室。