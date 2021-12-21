隨着Omicron變種病毒擴散，全球多國疫情惡化，投資者憂慮情緒升溫，再加上通脹壓力增加，外圍股市下跌，油價亦受壓。美股三大指數低開，杜指早段曾挫近700點或1.8%，標指跌1.2%，納指則跌1.7%。杜瓊斯工業平均指數今晨四時報34814點，跌550點；標普500指數報4555點，跌64點；納斯達克指數報14966點，跌202點。滙控（005）美國預託證券價格曾見45.45港元，較香港收市價跌0.05港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見424.62港元，較香港收市價跌5.38港元。世衞組織（WHO）稱，Omicron新變種病毒已經蔓延至全球89個國家，全美50個州中，43個州發現Omicron，在出現社區傳播的部份地區，確診人數每隔一日半至三日便倍增，但強調仍未有足夠數據評估Omicron的嚴重性，但確診個案上升，可能導致公共醫療系統承受重大壓力。為防止疫情，荷蘭昨日起實施封鎖措施，德國和奧地利等歐洲國家也收緊入境限制，世界經濟論壇（WEF）因為瑞士和全球各地掀起新一輪新冠疫情，推遲原定下月舉辦的達沃斯年會。市場對嚴厲封鎖措施打壓經濟前景的擔憂，再度影響市場情緒。由於市場擔心Omicron感染者在美國激增可能會導致一些地區收緊限制措施，並削減旅行需求，酒店股捱沽，萬豪酒店（MAR.US）跌逾1%，希爾頓酒店（HLT.US）跌1.2%、凱悅酒店（H.US）則跌1.35%。另外，除了聯儲局態度轉鷹之外，德國、葡萄牙和立陶宛的央行行長均表示，通脹情況有可能較預期嚴重。油價受壓 紐約WTI原油瀉逾5%環球經濟前景不明朗，Omicron變種病毒亦激發市場對能源需求受到衝擊的憂慮，油價受壓。紐約WTI原油昨最低見每桶66.84美元，瀉5.67%；倫敦布蘭特原油亦最多跌5.33%，見每桶69.6美元。截至昨晚9時，WTI原油每桶仍在70美元樓下，最新報68.66美元；而布蘭特原油則最新報71.02美元。國泰君安研究團隊表示，當前影響原油市場的兩個核心要素依舊是疫情和流動性收緊，未來一周預期原油市場或繼續圍繞這兩大利空因素不斷修正預期差，暫時仍會弱勢震蕩。港股方面，恒指昨日低開112點，報23079點後反覆下探，失守23000關，最多曾跌527點，低見22665點，為逾一年半新低，收市報22744點，挫447點；科指急跌181點，收5498點，一度跌至5474點歷史新低；國指跌175點，收8042點。大市成交1247.82億元。分析指受科網股監管政策及內房債務等因素，短期要企穩兩萬三之上方可擺脫弱勢。