華人置業（127）私有化計劃告吹，維持上市地位，昨早復牌低開31%，最多曾跌35%見2.45元，創上市以來最大跌幅，收市仍跌22%，報2.96元。中小型業主會創辦人呂宇健（Ken Sir）表示，華置私有化失敗後，部份股東將因恐懼而拋售股票，導致股價波動，他會趁低吸納，大力增持，目標是提升其持股至2.1%的無利害股東否決權。華置獲大股東「大劉」劉鑾雄太太「甘比」陳凱韻，提出以每股4元私有化華置，但計劃未能通過「數人頭」遭否決。呂宇健指華置優質資產折讓過大，幅度吸引，料其短期內會再度考慮私有化，屆時大股東或能接受小股東意願，定價高於今次私有化作價每股4元，預期介乎每股6至8元之間。