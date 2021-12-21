商湯再招股規模不變 首日孖展僅3.3億

商湯（020）昨日捲土重來招股，雖然發行規模及集資金額不變，但孖展反應大不如前，首日僅錄得約3.3億元孖展額，未足額認購，而上一次招股首日孖展則超購逾10倍。商湯短短一周就重新招股，發行規模、招股價及集資金額不變，擬發行15億股，招股價介乎3.85元至3.99元，每手1000股，入場費4030.21元，集資最多59.9億元，周四（23日）截止招股及定價，趕於本月30日掛牌。據商湯的補充招股章程，指該公司被美國列入投資黑名單後，其籌集資金的能力，尤其是從美國投資者處籌集資金的能力或會受到限制，以及公開交易證券（包括B類股份）的流動性均可能因缺少美國投資者的參與而受到不利影響。商湯表示，美國財政部將附屬公司之一商湯集團列入名單，但不限制任何美國人士購買商湯B類股份，或現有的美國股東繼續擁有公司股份。但由於相關美國規例不停轉變及發展，該公司已要求將美國投資者排除在認購全球發售的發售股份之外。投資者上市團隊均退出事實上，商湯原來引入的9名基投，有5名已退出今次IPO，包括廣發基金等，換入本地企業及有國家背景的基金及企業，包括徐匯資本、國泰君安證券投資、香港科技園創投基金、希瑪眼科及泰州文旅，分別認購1.5億、3800萬、500萬、500萬及510萬美元，而中國誠通發起設立的混合所有制改革基金、國盛海外香港、上海人工智能產業股權投資基金、上汽香港則繼續參與今次IPO，其中國盛海外加大認購額，由原來的2000萬美元，增至7250萬美元，總基投認購額達5.12億美元（約39.9億港元），較上一次IPO增加13.7%，基投比例由原來最多的58.64%，增至最多的68.89%。除了有基石投資者退出，上市團隊亦有變更，根據香港包銷協議的修訂協議，國泰君安證券（香港）及交銀國際不再擔任聯席帳簿管理人、聯席牽頭經辦人及包銷商，其他成員則維持不變。