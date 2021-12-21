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吉利汽車投手機業 增資本至6.5億

2021-12-21 列印
　　吉利汽車（175）大股東李書福籌備進軍手機業，李書福創辦的湖北星紀時代科技有限公司出現工商變更，新增股東吉利集團（寧波）有限公司等，註冊資本從8000萬人民幣，增至6.5億元。李書福的直接持股比例從55%下降為6.77%。
　　李書福今年9月創辦的「星紀時代」，與武漢經濟技術開發區簽署戰略合作協議，宣佈進軍手機領域。該項目總投資額達100億元，計畫於2023年推出手機產品，預計首年銷售300萬部，8年內預計實現累計營收約1500億元。
        李書福把手機視為掌握智能汽車硬件和軟件主導權的關鍵入口，指能實現車機和手機軟件技術的互動。

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