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陸續結束中介貴賓廳 永利主攻中場

2021-12-21 列印
　　近期有澳門博企先後關閉中介人貴賓廳，永利澳門（1128）副主席陳志玲接受澳門傳媒查詢時表示，永利與博彩中介公司的合作於年底前陸續結束，現有博彩中介貴賓廳場所將會改為不同的中場用途，以及不同的多元體驗設施。澳門經濟財政司司長李偉農昨日則表示，已經陸續接獲博彩企業通知，調整和中介人的合作協議。
  據澳門媒體報道，陳志玲表示，永利本身主要業務在中場，今年中場業務收入已佔整體75%，未來繼續主力發展中場業務，並不擔心會影響賭收。至於如何安置受影響員工，陳志玲稱，正在商討中，並會盡量讓員工有更好發展，並稱澳門政府亦積極地配合，於日前與6間博企合辦大型招聘活動。

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