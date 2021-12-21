恒大成都兩地皮遭收回 融創再售資產冀籌27億

中國恒大（3333）再有地皮遭政府回收。據內媒獲悉，恒大位於四川省成都市的兩幅地皮再因閒置超過兩年未動工，被當地政府無償回收，合共約30.42萬平方米。另一方面，融創中國（1918）再出售位於上海及杭州核心區域的三個資產「回血」，預期集資約26.8億元（人民幣，下同）。四川省成都市旅遊名區龍泉驛區的規劃和自然資源局，於上周五公佈兩則閒置土地認定書，並表示相關土地在超過約定開工日期及約定建設周期後仍未動工，因此按照「閒置土地處置辦法」進行處理。內媒援引天眼查資料稱，該兩則土地的開發商均由成都寰瑞置業100%持股，而成都寰瑞的唯一大股東為林芝恒大旅遊發展，即是由恒大地產集團全資持有。此外，據內媒報道稱，融創成功出售上海虹橋商務區寫字樓、杭州核心地段酒店及寫字樓等三個項目。報道援引接近交易人士稱，下半年行業市場遇冷、房企整體資金緊繃的背景下，是次交易作價較為合理，有助補充融創的現金流。報道披露，自10月底始，融創已進入高頻處置資產套現的階段，包括將杭州兩項目股權轉讓予合作方濱江、配售股票「抽水」、兩次出售貝殼股票、將商管業務轉讓予融創服務（1516）等，分別向公司輸血16.73億元、60.8億元、68.9億元、18億元，加上融創董事會主席孫宏斌向公司無息借款4.5億美元以及本次交易，近兩個月來，融創透過項目處置、資本運作等方式，累計集資超過200億元。料明年內房銷售量跌一成國際評級機構惠譽於報告中稱，中國住宅銷售明年可能持續疲軟，預計全國銷售量將下降一成至一成半，房價平均下降約半成，料三、四線城市的需求更會出現顯著減少。同時，內地房價偏軟，發展商正兼負流動性壓力，令市場對樓市持「觀望」態度。不過，大城市的表現可能較具韌性，放寬戶籍政策，吸引人才的政策下，需求將較平穩。