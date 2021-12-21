誤報流動性指標 渣打遭罰4.8億

英國審慎監管局（PRA）宣佈，將對渣打銀行作出4655萬英鎊（約4.8億港元）的罰款，因該行未能開放與PRA合作，以及其治理和監管報告出現錯誤。這是在PRA進行的執法情況下，作出最高金額的罰單。為應對美元資金流出風險的提升，PRA於2017年10月要求渣打銀行增加臨時額外流動性。儘管渣打銀行的整體流動性超出核心流動性要求，但在2018年3月至2019年5月期間，該行在報告流動性指標時出現5個錯誤，導致PRA未能對該行的美元流動性作出可靠的監管及了解。而在其中一個誤報中，渣打銀行進行了4個月的內部調查後，才向PRA通報錯誤，違反了基本規則7。