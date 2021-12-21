人行降一年期LPR 應對經濟放緩

中國人民銀行昨日宣佈，下調1年期貸款市場報價利率（LPR）5個基點至3.8%，為自去年4月以來的首度調整，5年期以上LPR則保持不變。有市場人士預計，中國明年會持續放寬貨幣政策，以提振經濟。人行時隔20個月再次下調1年期LPR，由3.85%降至3.8%，5年期以上LPR則維持4.65%。大華銀行（UOB）發表報告表示，人行今次下調1年期LPR，是為應對中國經濟放緩而作出的舉措，但指人行的行動非常謹慎，估計不太可能大規模地放鬆貨幣政策。該行稱，儘管人行的舉措與其他主要央行趨向收緊的貨幣政策出現分歧，但強調人行的降息幅度非常小和有限。