  • 2021年12月21日 星期二
  • 19º
  • 84%
熱門： 居屋安心出行冬至季候風王力宏

日報新聞 > 金融

人行降一年期LPR 應對經濟放緩

2021-12-21 列印
　　中國人民銀行昨日宣佈，下調1年期貸款市場報價利率（LPR）5個基點至3.8%，為自去年4月以來的首度調整，5年期以上LPR則保持不變。有市場人士預計，中國明年會持續放寬貨幣政策，以提振經濟。
  人行時隔20個月再次下調1年期LPR，由3.85%降至3.8%，5年期以上LPR則維持4.65%。大華銀行（UOB）發表報告表示，人行今次下調1年期LPR，是為應對中國經濟放緩而作出的舉措，但指人行的行動非常謹慎，估計不太可能大規模地放鬆貨幣政策。
  該行稱，儘管人行的舉措與其他主要央行趨向收緊的貨幣政策出現分歧，但強調人行的降息幅度非常小和有限。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
《豪宅王》2021華麗登場
Caleb's Redemption 2021
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd