中環IFC外望——字節跳動登全球最大獨角獸榜首

胡潤百富與廣州市商務局、廣州市黃埔區聯合發佈《2021全球獨角獸榜》，列出全球成立於2000年後價值10億美元以上的非上市公司。榜單顯示，今年全球湧現了1058間獨角獸企業，數量是去年兩倍以上。其中，抖音母公司字節跳動估值增加1.73萬億（人民幣，下同），達2.25萬億元，超越螞蟻集團的1萬億元估值，成為全球最大獨角獸。中國則成為全球有母公司孵化最多獨角獸的國家，單是阿里巴巴（9988）孵化了五間獨角獸公司。螞蟻集團以一萬億元估值排名第二；特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索企業SpaceX估值增長4000億元，至6400億元，排名第三，成為美國最大獨角獸。榜單顯示，按國家劃分比較，美國以擁有487間獨角獸企業排名第一，較去年增加254間；中國以301間排名第二，增加74間；美國和中國佔全球獨角獸總數的74%。胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示，2021年是元宇宙的元年，雖然目前還沒出現與元宇宙相關的獨角獸，但可以期待這種改變遊戲規則的技術會在未來產生許多獨角獸，預期未來獨角獸應該會來自生物科技行業最多。此外，粵港澳大灣區的獨角獸佔比應該還會增長，目前中國17%的獨角獸在粵港澳大灣區。他又指，全球50間由母公司孵化的獨角獸中，有49間來自中國。阿里巴巴孵化最多的獨角獸，有五間；其次是京東（9618）和百度（9888），分別有三間。環聯：網購旺季 港兩成交易可疑環聯昨日公佈全球網購詐騙趨勢，發現今年節日購物旺季，在全球各地進行的網上交易中，有17.46%屬可疑詐騙交易，如果單計香港，則為20.47%，較全球平均數為高。截至今年11月29日，即俗稱網購星期一的消費旺季，連同之前五日，全球可疑網購詐騙交易比率上升0.63個百分點，由去年同期的16.83%，升至17.46%。香港方面，連同雙十一的消費旺季在內，可疑網購詐騙交易的比率則由去年同期的28.91%，下降至20.47%，即是減少8.44個百分點。環聯亞太區首席產品官殷虹指出，儘管於傳統節日購物旺季，源自香港的可疑詐騙減少，但仍高於全球平均水平，消費者仍表示擔心受騙。根據環聯第四季消費者脈搏調查，84%的香港消費者表示擔心今個節日假期成為數碼詐騙的受害者。因此，網上商戶可以運用適當工具，一旦出現詐騙警號便能在不妨礙消費體驗情況下立刻調查。高瞻