疫情拖累經濟復甦憂慮減退 美股反彈 杜指升546點

美國藥廠莫德納（Moderna）確認接種其第三針新冠疫苗可提高針對Omicron變體病毒的抗體水平，加上美國總統拜登稱不會宣佈強制封城，市場對疫情拖累經濟復甦的憂慮減少，刺激美股昨日顯著造好。杜指早段曾反彈369點或1.1%，至35301點；標指升0.7%，至4600點；納指早段則升0.8%，至15098點。杜瓊斯工業平均指數今晨四時報35478點，升546點；標普500指數報4646點，升78點；納斯達克指數報15333點，升352點。滙控（005）美國預託證券價格曾見45.88港元，較香港收市價升0.43港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見448.79港元，較香港收市價升7.99港元。Nike股價上漲6.6%，該公司的利潤和收入超過了季度預期，並表示對下一財年供應鏈問題的緩解有信心。美光科技（Micron Technology Inc）上漲9.5%，在晶片製造商中領漲，此前該公司預測第二季度盈利情況良好，季度利潤和收入高於華爾街預期。美國藥廠莫德納表示，將在數周內開展工作，研發針對Omicron新冠變種病毒的疫苗加強劑，預計疫苗只需進行微小調整。行政總裁班塞爾表示，藥廠現時的工作重點放在現有疫苗的加強劑上，正等待有關Omicron的重要資訊以進行開發工作，預計需時一至兩周，希望明年初展開臨牀試驗。分析指出，聖誕周交易量低迷，預計投資者繼續關注Omicron對世界經濟的影響。摩根士丹利首席投資官兼首席美國股票策略師Mike Wilson表示，鑑於聯儲局緊縮和增長放緩前景，投資者應充份意識到經濟增長放緩的風險，並強調經濟持續的周期性低迷帶來的風險與外部衝擊一樣值得投資者警惕。科網股回勇 港股拗腰彈226點經濟數據方面，美國今年第三季經常賬赤字為2148億美元，創2006年以來最高，比預期為赤字2050億美元為高，前值為赤字1903億美元。此外，德國1月GFK消費者信心指數降至負6.8，創六月以來最低，預期為負2.5，前月修正為負1.8，反映Omicron變體病毒擴散，令德國明年初經濟前景蒙上陰影。港股方面，恒指兩連跌累插730點，並創逾一年半低位後，昨日在重磅科網股回勇下拗腰彈升，並重上23000點水平，高見23100點，惟收市未能企穩二萬三，收報22971點，升226點；國指收報8141點，升98點；科指跑贏大市，收報5612點，升2.08%，成交金額1102.9億元。英皇證券研究部總監陳錦興表示，港股雖見技術性反彈，惟外圍不明朗因素仍多，包括聯儲局收水及總統拜登「重建美好」法案受阻，導致美股反覆並影響市場氣氛，料恒指反彈難以持續，加上長假前資金入市審慎，預期恒指彈至23200點會有阻力，但由於指數現估值已見吸引，相信於22500至22700點區域可見支持。