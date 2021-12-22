美要求中企披露潛在風險

美國再出招收緊中概股的披露要求。美國證券交易委員會（SEC）發佈新指引，要求在美國上市的中國公司，須公開更多和更具體潛在風險，其中特殊目的收購公司（SPAC）也須披露金主或大多數管理層是否長駐中國及併購目標是否位於內地。SEC負責審計公司申報的部門表示，近期發生的事件，凸顯投資總部位於內地或大部份業務在內地的企業背後存在的風險。鑑於有關憂慮，SEC向這些公司發函要求更具體和更突出披露公司在中國面對的法律和營運風險，公司亦應在年報或招股章程補充說明等文件中，納入這些需要披露的內容。對於近年市場盛行的SPAC借殼上市的模式，SEC也表示，企業應謹慎、明確披露他們用於在美國上市的任何空殼公司。