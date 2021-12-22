富衛棄美尋替代方案 商湯再招股反應續淡

「小小超」李澤楷旗下的亞洲保險公司富衛集團（FWD），亦正式放棄赴美上市，表示決定停止推進在紐交所上市計劃，並正考慮其他替代方案。另外，商湯次日招股反應繼續慢熱，僅輕微超購0.58倍。據美國證交會（SEC）文件顯示，富衛正式放棄赴美上市，決定停止推進在紐約上市，並考慮其他替代方案。中美關係升溫下，有傳富衛曾遭SEC多次詢問，中央是否可將其權力擴大至富衛等香港公司，雖然其已獲SEC批准進行路演，惟鑑於日後在美上市仍有機會遇到監管問題，故決定轉戰香港，預計明年首季向港交所（388）遞交上市申請。中移動回A擬籌487億另外，被美國列入投資黑名單的商湯（020）招股表現，較上次招股遜色，綜合多家劵商數據，錄得9.47億元公開發售孖展額，以公開發售集資5.99億元計，超購0.58倍。同日開招的聖諾醫藥認購反應較佳，錄得1.96億元公開發售孖展額，以集資5482萬元計，超購2.58倍。今日截止招股的泉峰控股（2285）招股氣氛一般，公開發售孖展額達6.65億元，超購1.12倍。另一方面，中移動有機會成為超過11年來最大宗A股新股上市，於上周四及周五完成向詢價對象進行初步詢價後，該公司將按發行價每股57.58元（人民幣，下同），發行約8.46億股，集資近487億元；若全額行使超額配售權，發行股數將增至逾9.72億股，佔發行後總股本4.53%，籌資約560億元。中移動表示，發行價依據公司基本面、可比公司估值水平等多項因素釐定。中移動昨日收報46.3元（約37.81元人民幣），較發行價低52%。