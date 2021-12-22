交行料內地經濟明年「弱衰退」

中國交通銀行金融研究中心發表報告預期，明年中國經濟增速可能回落至5%左右，經濟運行狀態可能會從今年下半年的「類滯脹」演變為明年的「弱衰退」。政策展望方面，該行預期貨幣政策將在穩健基調下偏鬆調節，一是用足用好結構性增量工具，如已推出的支小、區域發展、煤炭清潔高效利用等再貸款工具，以及新創設的碳減排支持工具；二是可能運用結構性優惠利率和差別存款準備金率；三是對兩項普惠小微直達工具做出到期後的資金接續安排。報告預計2022年新增社融規模約在34萬億元人民幣左右，存量增速約10.8%，呈前低後高走勢。結合廣義貨幣增速與名義GDP增速相匹配的原則，預計2022年M2增速在8.7%左右，較2021年略有提升。