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銀保監：內銀須改善開戶難問題

2021-12-22 列印
　　中國銀保監會昨日表示，銀行應改善開戶服務，以解決群眾「辦卡難」和小微企業「開戶難」問題，並要求保障消費者受尊重、公平交易、自主選擇權等。
　　銀保監會昨日發佈通知，指銀行辦理開戶業務時，應當以便民服務為基本宗旨，充份利用技術手段，改善辦理流程，持續識別客戶身份，實施帳戶分類分級管理。減少須客戶自行提供的證明材料，讓數據「多跑路」，群眾「少跑腿」。
　　銀監會通知列明，需要保障消費者受尊重權。銀行應當結合各地風險防控形勢，合理設置輔助身份證明材料適用範圍和條件。亦要充份考慮異地打工人員、靈活就業人員等群體的實況，不得「一刀切」要求額外提供居住證、工作證明、三個月至一年不等的社保記錄和實名制手機號等證明材料。

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