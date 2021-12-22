瑞房組合資公司 斥208億購武漢地

民營內房瑞安房地產（272）昨日宣佈，其合資公司以總對價170.31億元人民幣（約208.46億港元），競得武漢市武昌區一地塊的土地使用權，該地塊總佔地面積為33.24萬平方米，擬將開發為綜合房地產項目。瑞安房地產表示，成立合資公司僅為收購事項及開發若干位於武漢市武昌區土地，目前該合資公司由瑞安房地產及具有國資背景的武漢地產各自擁有50%股權。本次交易由瑞安房地產及武漢地產按比例分別出資85.15億元。將涵蓋住宅及辦公樓公告披露，該地塊分別由A、B、C三幅地塊組成，該三幅地塊作價分別約85.44億元、82.51億元及2.36億元人民幣。是次開發的綜合房地產項目將涵蓋住宅、辦公樓、商業樓宇和國際學校及其他公用設施，武漢市自然資源和規劃局已於昨日與合資公司簽定成交確認書。其中地塊A位佔地面積近20.48萬平方米，其獲准作住宅用途使用期限為70年，商業服務使用期限為40年，教育用途使用期限則為50年；地塊B佔地面積為10.27萬平方米，其獲准作住宅用途使用期限為70年，商業服務使用期限為40年；地塊C佔地面積為約2.5萬平方米，其獲准作住宅用途使用期限為70年。瑞安指出，該項目為城市中心的高密度住宅整體規劃發展商機，符合公司一貫業務模式，鑒於該地塊位置以及相關發展計劃中大規模，預期公司可在該項目賺取可觀回報，大幅補充住宅土地儲備，並加強其財務狀況。潤地發行25億人幣債另一方面，具有央企背景的內房華潤置地本周亦成功發行境內債。公告稱，債券將採取面向機構投資者詢價配售方式發售，該期債券發行時間為12月17至20日，目前債券發行工作已於本周一結束。