超凡網絡亦發公告指，並無集團董事或高級管理層人員遭拘捕，業務及營運並未受到不利影響，並將繼續如常運作。不過有傳超凡網絡前股東黃越洋及張永漢為被捕人士之一，兩人在今年中先後盡沽其超凡網絡的持股。金匯教育及超凡網絡將於今日復牌。
金匯主席疑涉龍皇案被捕
超凡網絡亦發公告指，並無集團董事或高級管理層人員遭拘捕，業務及營運並未受到不利影響，並將繼續如常運作。不過有傳超凡網絡前股東黃越洋及張永漢為被捕人士之一，兩人在今年中先後盡沽其超凡網絡的持股。金匯教育及超凡網絡將於今日復牌。
涉2700萬 包一年上網 馬會兩萬安心手機送長者
港府月初起強制市民出入大部份公共場所及食肆必須掃「安心出行」，部份基層市民因無法負擔智能手機和月費，活動範圍受阻。馬會慈善信託基金捐出二千七百萬元，向兩萬名基層長者派發智能手機，連十二個月免費流動通訊...
2021-12-22
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浙江搗破特大網售冒牌貨案
臨近年關，是買聖誕禮物及年貨的時候，而不法商家當然想把握「商機」撈一筆不義之財。浙江寧波市市場監管局，近日查獲三宗特大網上銷售冒牌服飾案，涉及知名品牌包括「Canada Goose」、「The Nor...
2021-12-22
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美倒數活動 舉辦存變數
Omicron肆虐全球之下，美國的時代廣場為除夕倒數做準備。不過，今年的倒數活動能不能辦成，據紐約市長白思豪透露，最晚會在聖誕節前做決定。 美國時間周一主辦單位率先為「2022」大型數字燈飾舉行亮燈儀...
2021-12-22
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二手屋苑紛錄減價成交
據《星島地產網》報道，二手紛錄減價成交個案。中原高級資深分區營業經理溫詩雁表示，馬灣珀麗灣19座低層A室，面積552方呎，兩房間隔，原叫價680萬元，目前累減至628萬元易手，買家為上車客，呎價113...
2021-12-22
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疫情拖累經濟復甦憂慮減退 美股反彈 杜指升546點
美國藥廠莫德納（Moderna）確認接種其第三針新冠疫苗可提高針對Omicron變體病毒的抗體水平，加上美國總統拜登稱不會宣佈強制封城，市場對疫情拖累經濟復甦的憂慮減少，刺激美股昨日顯著造好。杜指早段...
2021-12-22
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留隊保衞戰 夏神去盡
近期盛傳皇家馬德里有意賣走鋒將夏薩特作套現，但球隊現時爆發疫情，令此子於上輪西甲不但正選上陣，更是相隔兩年再度於聯賽踢足九十分鐘，並獲主帥安察洛堤形容為「下半季的秘密武器」。今晚皇馬於聯賽作客畢爾包，夏薩特勢踢出表現作留隊的最後一博，助銀河艦隊以勝仗進入歇冬期，捧客勝。（Now632台周四凌晨4:30直播）自夏薩特於一九年夏天轉投皇家馬德里後，這位左翼一直都是傷多過踢，表現遠遠未達到其一億一千五百萬歐羅（約十億一千三百萬港元）轉會費的標準。故近期有指銀河艦隊有意賣走此子作套現，舊東家車路士和里爾都是潛在買家。然而，適逢皇馬近期爆發疫情，包括莫迪歷和洛迪高高斯等六名球員因確診...
2021-12-22
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星座運程｜白羊座愛情面臨考驗 多看幾本愛情小說 了解男女關係
12星座運程 –12月18日天蠍：投資股市、外匯加倍小心，金錢運程與大市趨勢相反。天秤：由早上開始就出現壓力，午餐不要太豐富，小心腸胃。處女：要主導工作，負起重大責任。行事急速，不能有遲疑。獅子：愛情...
2021-12-18
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自認現實 再攞視帝無助加片酬 鄭嘉穎為供兩個仔讀大學 唔諗退休
52歲的鄭嘉穎跟30歲陳凱琳(Grace)結婚3年多，三年抱兩成為兩子之父，因為仔細老婆嫰，鄭嘉穎有排都冇得退休，坦言要繼續拍戲為兒子積穀防饑，最重要留筆錢令嫰妻得到保障。對於《星空下的仁醫》中「鬍鬚...
2021-12-22
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社論——擴大捐手機給長者 抗疫又擴生活圈
變種新冠病毒Omicron快速攻陷歐美多國，全球疫情大反彈。香港嚴陣抗疫，既要加強外防輸入，亦須提升內防反彈。後者主要措施之一，是推動全民使用「安心出行」。政府規定公眾進出多類處所必須掃QR code後，令「安心出行」使用範圍不斷擴大。但部份基層市民未能配合，原因是他們無法負擔智能手機和相關月費，形成抗疫的潛在漏洞。馬會宣佈向基層市民捐出二萬部手機連十二個月數據月費，起帶頭作用，各界應伸出援手，提供更多手機，滿足基層市民所需。馬會提供二萬部手機，透過多個社福機構，送給年滿六十五歲、正接受綜援、非居於安老院舍，以及未擁有智能手機的基層市民，手機數量是否足夠，隨著送贈開始，將會...
2021-12-22
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頭號目標——過河勁卒 一放而回
快活谷一千米向來是很講究途程性能的賽程，主因其模式利前領、前置，但早段鬥速度時，競爭之激烈又是全港各項途程之最，所以基本上各個班次中前速最銳利的馬，都雲集在此項途程，若速度稍遜者，便要蝕形勢競跑。第二...
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