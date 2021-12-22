金匯主席疑涉龍皇案被捕

證監會與警方上周拘捕9名涉及微信女騙局者，其中6名為上市公司高層，涉及3間香港上市公司，市傳為龍皇（8493）、金匯教育（8160）及超凡網絡（8121）。金匯教育承認，執法機構上周進入該公司香港地址，拘捕張力強及另一員工，並遭檢取若干文件，而附屬公司的若干銀行帳戶已被凍結。該公司指，張力強獲准保釋，但未獲執法機構發出書面確認書，確認針對其調查已經完成，目前執法機構並無就任何罪行針對他提出起訴。超凡網絡亦發公告指，並無集團董事或高級管理層人員遭拘捕，業務及營運並未受到不利影響，並將繼續如常運作。不過有傳超凡網絡前股東黃越洋及張永漢為被捕人士之一，兩人在今年中先後盡沽其超凡網絡的持股。金匯教育及超凡網絡將於今日復牌。