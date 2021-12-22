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安踏主席捐股值93億

2021-12-22 列印
　　安踏體育（2020）主席兼控股股東丁世忠宣佈，捐贈價值逾90億元股份。另一方面，瑞信下調安踏目標價一成，由195.5元降至176元，維持「買入」評級，以反映旗下品牌Fila放緩風險。
　　安踏體育公佈，丁世忠及其家族成員昨日以無對價方式，轉讓合共8450萬股普通股予由丁世忠及其家族成員控制的和敏基金會，股份數量相當於已發行股份約3.13%。若按安踏體育昨日收市價110.2元計算，相關股份價值約93.1億元。
　　安踏體育表示，股份轉讓為丁世忠及其家族成員承諾捐贈予基金會100億元人民幣的其中一部份。轉讓完成後，大股東所持的股權將由57.78%減少至54.65%。和敏基金會將與公司於社區發展及其他慈善公益活動等各方面進行合作。

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