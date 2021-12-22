中環IFC外望——百度元宇宙「希壤」下周開放內測

百度（9888）發佈首個國產元宇宙產品「希壤」正式開放定向內測，用戶憑邀請碼可以進入「希壤」空間進行超前體驗。百度表示，12月27日「希壤」將面向所有用戶開放，屆時百度Create 2021（百度AI開發者大會）將在「希壤」中舉辦，這是內地首次在元宇宙中舉辦的大型會議。百度副總裁馬杰表示，視覺、聽覺及交互問題是阻礙元宇宙發展的三大技術難題，本次「希壤」正式升級為6.0版本。依託百度大腦在視覺、語音、自然語言理解領域的領先能力，和百度智能雲的強大算力，「希壤」在內地率先實現10萬人同屏互動和「萬人演唱會級」真實聲效還原。百度從2016年開始佈局VR，目前百度元宇宙相關的產品、技術積累，主要集中在AI、雲計算和VR領域。百度VR社區（公測版）於2016年5月31日正式推出，是百度推出的全新媒體。當時百度目標定位打造中國區第一VR媒體社區，專注服務於VR使用者與VR行業，通過聚合內容服務使用者，打造最具人氣VR社區，百度VR社區面對不同的群體已提供不同服務。小米集團（1810）董事長雷軍於社交平台發文透露，小米12將於下周二（28日）晚上七時半發佈。雷軍稱，今年是小米和米粉一起走過的第11年。這一年裏面臨過很多前所未有的挑戰，進展不少，波折更多。更重要的是更清晰地看到其不足，看到了亟待解決的各種困難和問題。他又稱，小米成長要堅定地踏上新的台階，過去崇尚的是「天下武功，唯快不破」；今天追求的不僅是快，更要穩，穩字當頭，行穩致遠，公司戰略如此，產品戰略也應該如此。小米12將於下周二發佈高瞻