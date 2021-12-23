臨近聖誕新年長假期，市場缺乏焦點，外圍股市窄幅上落。杜指早段微升16點，至35508點，標普指數微升1點，至於納指早段則跌0.1%。杜瓊斯工業平均指數今晨四時報35672點，升179點；納斯達克指數報15465點，升124點。滙控（005）美國預託證券價格曾見46.21港元，較香港收市價升0.51港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見442.88港元，較香港收市價跌0.12港元。美GDP按季終值勝預期港股夜期企穩，中段升27點，至23123點，較恒指收市高水21點。歐洲股市周三靠穩。投資者繼續關注Omicron變種病毒構成的威脅，惟未有礙英法德等主要股市持續反彈。英國富時100指數收報7341.66點，升44點。德國DAX指數收報15593.47點，升146點。法國CAC指數收報7051.67點，升86點。油價缺乏方向，紐約期油以及倫敦布蘭特期油昨晚均曾接近持平。金價造好，重上一千八百美元關。於紐約商品交易所，二月份期金接近收市報每盎司1,802.2美元，升13.5美元，升幅0.75%。經濟數據方面，美國今年第三季國內生產總值（GDP）按季終值增長2.3%，高於預期的增長2.1%，而前值亦為增長2.1%。個人消費支出（PCE）物價指數終值為上漲5.3%，與前值相同。核心PCE物價指數終值為上升4.6%，高於預期的4.5%升幅。承接隔晚美股升勢，港股高開249點重上23000並全日大致力守此技術位，最終高收131點或0.57%，報23102；科指升72點，升幅達1.29%再跑贏大市，收報5685。臨近聖誕長假期，資金入市意欲下降，大市成交縮至不足千億元，僅錄927.8億元。大型科網股早段撐市，惟其後傳出阿里雲被暫停工信部網絡安全威脅信息共享平台合作單位，板塊升勢受限。曾升逾5%的阿里（9988）最終升0.88%收造114.9元；京東（9618）升2.12%收報279.2元。嗶哩嗶哩（9626）彈5.97%收報379.8元，是表現第二佳科指成份股。百度（9888）首個國產元宇宙產品正式開放定向內測，股價揚1.76%收報139元。嗶哩嗶哩抽升5.97%濠賭股有支持，金沙（1928）升3.24%收報17.22元；銀娛（027）升2.72%收報39.7元；新濠國際（200）急升5.54%收報8.95元；澳博（880）升4.24%收造4.92元。體育用品股走高，並包辦最佳藍籌頭兩名；安踏（2020）揚5.35%收報116.1元，領漲藍籌股；李寧（2331）漲5.08%收報85.8元。