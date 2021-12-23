中央及三政策銀行債券 強積金將獲放寬投資

特首林鄭月娥早前在施政報告提及，政府將研究措施，以便利強積金投資內地發行的政府及政策性銀行債券。財經事務及庫務局局長許正宇昨表示，財庫局及積金局已完成相關研究，計劃將中央政府及3家政策性銀行納入為「獲豁免當局」，以允許強積金投資由中央政府及上述銀行發行、沒有信貸評級的債券，料最早可於明年年中完成修例。許正宇昨發表網誌指，打算修改目前適用於規管強積金投資的法例，將中央政府及3家政策性銀行，包括國家開發銀行、中國進出口銀行及中國農業發展銀行，納入為「獲豁免當局」。一旦納入，每個強積金基金可把最多三成的資金投資於中央政府或政策性銀行同一次發行的債券，並可選擇將全部資金投資於其最少6次不同發行的債券。他解釋，現時「獲豁免當局」只包括特區政府，以及得到最高信貸評級的任何政府、國家或地區的中央或儲備銀行、或多邊國際機構。不屬於「獲豁免當局」發行的債券，則必須在個別債券層面（而不是發行主體層面）獲得一定評級，才可以成為強積金的允許投資標的。豁免債券層面評級由於部份中央政府及政策性銀行發行的債券沒有信貸評級，目前的規定限制了強積金對有關債券的投資。截至今年9月底，相關投資只佔強積金總資產值的0.27%，即26億人民幣，其規模較投資在內地商業機構發行的債券少，後者規模達230億元，佔強積金總資產值的2.41%。他稱，該項政策涉及修改附屬條例，指若獲得新一屆立法會的支持，估計最快可於明年年中完成修例及生效。他指，政府會以循序漸進的方式放寬相關投資限制，現階段將集中於中央政府及3家政策性銀行的債券，又認為相關債券具備派息、穩定及低風險的優勢，便利強積金投資。積金局對此表示歡迎。積金局主席劉麥嘉軒指，內地債券市場近年持續發展，強積金業界建議積金局作出適當配合，以便強積金基金把握相關投資機遇。