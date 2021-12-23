  • 2021年12月23日 星期四
  • 22º
  • 67%
熱門： 名牌袋國殤之柱李靚蕾王力宏唐詩詠

日報新聞 > 金融

未速報安全隱患 工信部暫停阿里雲合作

2021-12-23 列印
　　據內媒報道，阿里巴巴（9988）旗下阿里雲發現基於Java語言的開源日誌框架阿帕奇（Apache）Log4j2，存在遠程代碼執行漏洞。阿里雲據報發現該組件的嚴重安全漏洞隱患後，未有及時向電信主管部門報告，工信部表示，這一漏洞可能導致設備遠程受控，進而引發敏感訊息竊取、設備服務中斷等嚴重危害，屬於高危漏洞。因此工信部將暫停阿里雲作為工信部「網絡安全威脅信息共享合作平台單位」，暫停期為6個月。暫停期滿後，根據阿里雲公司整改情況，研究恢復其上述合作單位。
  工信部網絡安全威脅信息共享平台合作單位共有33家，包括中國電信、中國移動、中國聯通、阿里雲、騰訊、京東等。


想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
《豪宅王》2021華麗登場
Caleb's Redemption 2021
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd