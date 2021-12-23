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網上壽險Blue推回贈危疾保

2021-12-23 列印
　　香港網上人壽保險Blue近期推出「WeCare 109%回贈危疾保」計劃，保障範圍涵蓋38種常見危疾和4種特別疾病。Blue行政總裁兼執行董事孔德秋昨日表示，該計畫設有「保費回贈」，若受保人未曾於保障期內就受保危疾成功索償，便可於保單期滿時獲得已繳總保費的109%之回贈，助客戶「攻守兼備」，得到危疾保障或為財富增值。
  Blue亦在昨日舉行「Blue聖誕『回贈』Fun︰以禮換錢」活動。首450名參加者只需參照Blue公佈的「十大最不想收到的聖誕禮物」名單退回一份全新禮物，均可獲得Blue「回贈」50元現金及首年免費「WeGuard藥劑EASY保」入門計劃。

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