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譚仔三哥明年東京開店

2021-12-23 列印
　　譚仔國際（2217）再度進軍海外，殺入日本市場。日本烏冬連鎖店丸龜製麵母企東利多集團（Toridoll）旗下「譚仔三哥」落實明年3月14日於東京開店，三家分店將落戶於吉祥寺、新宿和惠比壽。譚仔國際昨日收報3.03元，升1.4%。
  據日本媒體報道，「譚仔三哥」落實於2022年3月14日登陸東京市，而三家分店將位於吉祥寺、新宿及惠比壽。報道又稱，位於東京吉祥寺的分店已正式開始招聘。根據招聘網站顯示，其中吉祥寺店正招聘廚房工作的員工，時薪介乎1100至1200日圓，晚上10時後更有加班費。
  除了日本，澳洲將為該公司進攻海外市場下一站。

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