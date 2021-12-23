提升「轉帳快」安全 金管：銀行須核實收款人

雖然轉帳快很方便，瞬間可即時完成轉帳，但萬一輸入資料錯誤，亦好易錯將款項轉給他人，且追回款項有一定難度。為保障客戶，金管局日前向銀行發通函，要求銀行採取即時轉帳的強化措施，凡付款人經轉帳快並以輸入收款人戶口號碼進行即時轉帳，金額達1萬元或以上，收款銀行須強制核對收款人名稱，如未能過此程序，轉帳指示將被拒絕。金管局指，不時有些客戶在網上銀行平台及手機App（應用程式）輸入轉帳指示時出錯，特別是付款人錯誤輸入指定收款人的銀行戶口號碼。一旦資金錯誤轉帳生效，付款人不太可能停止轉帳。因此，金管局預期銀行應採取強化措施以減少客戶錯誤轉帳的機會。