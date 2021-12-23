中環IFC外望——網上壽險Blue推回贈危疾保

香港網上人壽保險Blue近期推出「WeCare 109%回贈危疾保」計劃，保障範圍涵蓋38種常見危疾和4種特別疾病。Blue行政總裁兼執行董事孔德秋昨日表示，該計劃設有「保費回贈」，若受保人未曾於保障期內就受保危疾成功索償，便可於保單期滿時獲得已繳總保費的109%之回贈，助客戶「攻守兼備」，得到危疾保障或為財富增值。Blue成立已超過三年，孔德秋表示，Blue現時提供多達16種網上保險產品，涵蓋六大範疇，包括人壽、危疾、個人意外、微保險及儲蓄保險等，並計劃推出扣稅年金（QDAP）等新產品。談及Blue今年業務表現，孔德秋指尚未有確實數據，但對增長非常滿意，他透露保單數量將按年增長一倍，保費更累計有6億至7億元。但他亦指目前網上保險公司的市場滲透率依然偏低，因此Blue未來有更大的上升空間。Blue在昨日舉行「Blue聖誕『回贈』Fun︰以禮換錢」活動，宣傳此項「回贈」保費概念。首450名參加者只需參照Blue公佈的「十大最不想收到的聖誕禮物」名單退回一份全新的禮物，每人均可獲得Blue「回贈」50元現金及首年免費「WeGuard藥劑EASY保」入門計劃。美高梅派花紅 料95%員工受惠新冠肺炎疫情下，博彩行業雖然收入大跌，但仍有博企於逆市下，向員工大派花紅，以慰勞過去一年辛勞。美高梅中國（2282）昨日宣佈，向合資格的非管理層團隊成員發放一次性酌情津貼，相當於一個月薪酬，將於明年農曆新年前後分兩期發放，佔95%員工將受惠。美高梅中國聯席董事長及執行董事何超瓊表示，2021年充滿變化，但團隊成員仍然努力不懈，迎難而上。為建立鞏固的抗疫屏障，助力澳門經濟復甦，團隊成員踴躍接種疫苗，目前員工疫苗接種率已高達95%。何超瓊又指是次津貼是答謝團隊成員過去一年的付出及努力，以示鼓勵大家與公司一起昂然踏入第15年。來年將銳意進取，與澳門社會攜手走出疫情陰霾，並繼續以嶺南文化為根基的「旅遊+」發展模式，助力澳門文旅融合邁向新台階。高瞻